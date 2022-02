15 февраля в своем Twitter Том Шад, американский журналист, процитировал слова главы дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда. Тот рассказал о том, как триметазидин мог оказаться в организме 15-летней Камилы Валиевой.

По его словам, препарат мог попасть в организм спортсменки вместе с продуктом, который употребляет ее дедушка, сообщает РИА ФАН. Освальд подчеркнул, что данный аргумент позволил отменить временное отстранение Камилы Валиевой и позволил ей дальше принимать участие в Олимпиаде.

In a post-briefing scrum, Denis Oswald said Valieva’s argument for lifting her suspension was “contamination which happened with a product her grandfather was taking.”