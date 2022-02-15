Дедушка фигуристки может быть причастен к попаданию триметазидина в ее организм

15 февраля в своем Twitter Том Шад, американский журналист, процитировал слова главы дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда. Тот рассказал о том, как триметазидин мог оказаться в организме 15-летней Камилы Валиевой.

По его словам, препарат мог попасть в организм спортсменки вместе с продуктом, который употребляет ее дедушка, сообщает РИА ФАН. Освальд подчеркнул, что данный аргумент позволил отменить временное отстранение Камилы Валиевой и позволил ей дальше принимать участие в Олимпиаде.

In a post-briefing scrum, Denis Oswald said Valieva’s argument for lifting her suspension was “contamination which happened with a product her grandfather was taking.” — Tom Schad (@Tom_Schad) February 15, 2022

В схватке после брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было “загрязнение, которое случилось от продукта, который принимал ее дедушка”.

Напомним, что допинг-скандал начался после того, как наша сборная по фигурному катанию завоевала золото на Олимпиаде в командном турнире. Затем международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения командного турнира перенеслась из-за положительной допинг-пробы одного из спортсменов нашей сборной. Этой фигуристкой оказалась 15-летняя Камила Валиева, действующая чемпионка России и Европы.

Ее временно отстранили от участия в Олимпиаде. В ответ на это Валиева подала апелляцию, чтобы оспорить данное решение. В результате CAS допустил фигуристку к участию в Олимпиаде, однако церемония награждения все еще не была проведена. Как сообщает МОК, организация хочет отдать награду тем спортсменам, которые действительно этого заслуживают.