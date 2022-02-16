Спортсменка временно отстранена от дальнейшего участия в Олимпиаде

Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от стартов на Олимпиаде в Пекине из-за допинга. Об этом сообщает Международное агентство тестирования (ITA) на своем сайте в среду, 16 февраля.

Отмечается, что положительный допинг-тест 34-летняя атлетка сдала во время соревновательного антидопингового контроля 10 февраля на Играх-2022.

В частности, в ее крови были обнаружены местеролон (анаболический андрогенный стероид) и гептаминол (стимулятор).

Спортсменка проинформирована о результате допинг-пробы. Ей запрещено принимать участие в оставшихся стартах.

Тем не менее, украинка имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде и запросить анализ пробы Б.

На пекинской Олимпиаде Каминская заняла 70-е место в спринте, 79-е в гонке с раздельным стартом и 18-е в составе эстафетной команды. До 2018 г. она представляла Белоруссию.

Игры-2022 стали для нее третьими.

На фоне вала злобной критики западников в адрес российской юной фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой взятый аж 25 декабря 2021 г. дал положительный результат на мизерное присутствие триметазидина, весьма язвительно на новость о Каминской отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в телеграм-анале.

"Тут лыжница какая-то из Украины на допинге попалась!!! Все звонят, спрашивают, не слышал ли я чего подозрительного??? Блин, слышал!!! Она бежала и пела Lick it up от группы Kiss!!! Причём пела весь альбом!!! Сняла маску, так сказать…" – написал журналист.

