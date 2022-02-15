Зарубежные специалисты не могут успокоиться из-за решения CAS, допустивших нашу спортсменку к участию в личном первенстве

Не успела россиянка Камила Валиева откатать во вторник, 15 февраля, свою короткую программу по фигурному катанию среди женщин на Олимпиаде в Пекине, как тут же в соцсетях посыпались негативные отзывы со стороны иностранных деятелей.

И если накануне они рвали на себе тельняшки из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку к выступлениям в личном первенстве, отклонив апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) из-за положительной допинг-пробы атлетки, то сегодня их прямо-таки взбесило ее промежуточное первое место.

Так, британский телеведущий Пирс Морган в "Твиттере" излил свою горечь от увиденного в короткой программе у женщин.

"Позор. И почему кто-то должен смотреть еще хоть секунду этих запятнанных Олимпийских игр, когда мошенникам позволено блистать?", – написал Морган.

Ему в унисон вторит олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель, обратившая внимание на ошибки Валиевой и по ходу помянувшая положительную пробу спортсменки от 25 декабря прошлого года. Она отметила, что россиянка почти на 10 баллов опередила японку Вакабу Хигучи, которая стала пятой.

"Две ошибки против отсутствия серьезных помарок плюс допинг дают такое преимущество. Понятно. Все абсолютно логично", – сыронизировала канадка над фактом лидерства нашей олимпионики.

Напомним, Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, однако это не помешало ей возглавить турнирную таблицу одиночниц после короткой программы с 82,16 баллами. На второй строчке находится еще одна россиянка – Анна Щербакова, которая чисто откатала свою программу, набрав 80,2 балла. Тройку пока замыкает японка Каори Сакамото (79,84). За ней следует третья наша фигуристка Александра Трусова (74,60). Она упала с тройного акселя.

Все три россиянки тренируются у Этери Тутберидзе.

Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет в четверг, 17 февраля.

