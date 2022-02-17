Проиграла специально: журналисты раскрыли маневр Валиевой на Олимпиаде

Проиграла специально: журналисты раскрыли маневр Валиевой на Олимпиаде
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Спортсменка пожертвовала своей медалью ради сборной, считает автор

Журналист Дмитрий Козуров высказал непопулярную точку зрения: обозреватель предположил, что фигуристка Камила Валиева могла намеренно завалить выступление на льду и "проехать мимо подиума". На произвольную программу словно вышел выступать другой человек.

Камила упала первый раз, второй – а после этого поплыла. Спортсменка отстояла до конца и докатала все, что было ей нужно. Однако даже человек, не разбирающийся в фигурном катании, понял бы: что-то явно не так.

Козуров выдвинул следующую версию: что, если Камила намеренно решила пустить все на самотек и отказаться от призового места? Ведь обойти японку ей обошлось бы как "встав среди ночи попить". И россиянка знала, что у команды уже есть две мадали. А бронза Валиевой бы означала, что всех троих – ее, Трусову и Щербакову – наградили бы не на пъедестале, а в какой-нибудь подсобке.

"Могла ли Валиева все просчитать и проехать мимо пьедестала? Уверен, могла", – рассуждает автор.

Обозреватель полагает, что в таком случае цель проигрыша – обеспечить Щербакову и Трусову заслуженными медалями.

Схожее мнение выразили в телеграм-канале "НеМалахов", предположив, что Камила могла пойти на специальный проигрыш, а такое условие якобы стало компромиссом в российской команде.

Однако против такой версии говорит и реакция Валиевой, которая не сдержала эмоций – после выступления Этери ее раскритиковала за нежелание бороться и указала, что после акселя та словно отпустила все поводья. А Трусова, расстроенная вторым местом, не выдержала и устроила истерику, рыдающим голосом заявив, что хочет расстаться со льдом.

Медальная церемония награждения фигуристок пройдет 18 февраля, сообщает МИР 24.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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