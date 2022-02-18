Тутберидзе могут лишить работы из-за скандала вокруг Валиевой

Тутберидзе могут лишить работы из-за скандала вокруг Валиевой
Этери Тутберидзе. Фото: Peter Kneffel / dpa / www.globallookpress.com
Тренер фигуристок рискует попрощаться с любимым делом из-за положительной допинг-пробы спортсменки

Спортивный юрист, экс-глава РУСАДА Анна Анцелиович оценила вероятность дисквалификации Этери Тутберидзе на пожизненный срок за обнаруженное вещество в крови у воспитанницы Камилы Валиевой, относящееся к запрещенным препаратам.

Как считает эксперт, нельзя исключать и варианта с привлечением тренера российской команды по фигурному катанию к ответственности из-за пресловутого допинг-теста. Наказание могут вынести в качестве судебной меры в случае установления факта содействия Камиле в употреблении препарата. То есть необходимо доказать, что Тутберидзе оказывала в этом вопросе подчиненной помощь в виде подстрекательства и иных действий.

Такой же исход дела возможен в случае, если следствие докажет, что Этери сама инициировала употребление Камилой запрещенных препаратов. Однако нужно учитывать детали инцидента. Вопросом уже занимается ВАДА и РУСАДА.

Если вина Тутберидзе будет доказана, ей грозит спортивная дисквалификация – фактически тренер не может выполнять свою работу ни в какой спортивной сфере.

Валиева, как несовершеннолетняя, имеет статус "защищенного лица". Если будет установлена прямая вина Тутберидзе в применении допинга спортсменкой, речь идет о дисквалификации на пожизненный срок.

По словам юриста, мировая практика располагает прецедентами в спортивной сфере. На летней Олимпиаде шестнадцатилетняя Андрея Рэдукан, выступавшая за Румынию, взяла первое место в индивидуальном многоборье. Спустя какое-то время пришел положительный результат ее допинг-теста – запрещенное вещество входило в состав лекарства от простуды, выданного врачом команды. Медика отстранили от работы на Олимпиаде на восьмилетний срок, а саму спортсменку признали невиновной. Правда, лишили золота.

Ранее Анцелиович рассказывала "Утру", что Валиевой может грозить и дисквалификация на четыре года.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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