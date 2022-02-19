Наши хоккеисты разгромили противника

После полуфинала по хоккею на Олимпиаде в Пекине шведские СМИ написали о необычном обряде, который сборная России провела непосредственно перед матчем. Шведов поразило, что участники команды все вместе выстроились на своей синей линии и начали молча смотреть на соперников.

Сборная России по хоккею совершила данный "ритуал" за 40 минут до матча во время разминки. После молчаливого наблюдения за соперниками наши хоккеисты развернулись и бросили по своим воротам шайбы. По мнению шведских журналистов, такое поведение было направлено на то, чтобы смутить противников, или же просто это необычный способ начать разминаться перед матчем.

На этом, однако, психологическое противоборство не закончилось. Когда хоккеисты уходили со льда, Матиас Броме и Сергей Телегин долго не покидали каток и ждали, кто из них двоих сделает это последним. В результате со льда первым ушел наш хоккеист.

Напомним, матч состоялся 18 февраля. Сборная России обыграла команду Швеции по буллитам, основное время завершилось со счетом 1:1. Гол от нашей команды забил Антон Слепышев, а от шведской – Антон Ландер. В серии буллитов победный бросок от сборной России совершил Арсений Грицюк.

Финал хоккейного турнира зимней Олимпиады пройдет 20 февраля. Сборная России сразится за золотую медаль с командой Финляндии.