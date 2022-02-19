Странный обряд российской сборной на Олимпиаде обескуражил шведов

Странный обряд российской сборной на Олимпиаде обескуражил шведов
Фото: pixabay.com
Наши хоккеисты разгромили противника

После полуфинала по хоккею на Олимпиаде в Пекине шведские СМИ написали о необычном обряде, который сборная России провела непосредственно перед матчем. Шведов поразило, что участники команды все вместе выстроились на своей синей линии и начали молча смотреть на соперников. 

Сборная России по хоккею совершила данный "ритуал" за 40 минут до матча во время разминки. После молчаливого наблюдения за соперниками наши хоккеисты развернулись и бросили по своим воротам шайбы. По мнению шведских журналистов, такое поведение было направлено на то, чтобы смутить противников, или же просто это необычный способ начать разминаться перед матчем. 

На этом, однако, психологическое противоборство не закончилось. Когда хоккеисты уходили со льда, Матиас Броме и Сергей Телегин долго не покидали каток и ждали, кто из них двоих сделает это последним. В результате со льда первым ушел наш хоккеист. 

Напомним, матч состоялся 18 февраля. Сборная России обыграла команду Швеции по буллитам, основное время завершилось со счетом 1:1. Гол от нашей команды забил Антон Слепышев, а от шведской – Антон Ландер. В серии буллитов победный бросок от сборной России совершил Арсений Грицюк. 

Финал хоккейного турнира зимней Олимпиады пройдет 20 февраля. Сборная России сразится за золотую медаль с командой Финляндии. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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