Спортсмен вновь столкнулся с проблемой, которую испытал всего три месяца назад

Представлявший Финляндию в лыжном масс-старте Реми Линдхольм рассказал, что столкнулся с неожиданной проблемой во время марафона, который прошел на пекинской Олимпиаде 18 февраля. У спортсмена давняя проблема – в ноябре 2021 года он отморозил себе половой орган на зимних Играх во время забега Кубка мира в Руке. Через несколько месяцев все повторилось.

Журналистам Линдхольм признался, что опять отморозил гениталии, пока мчался к финишу. Оказалось, что холод на пекинской Олимпиаде еще суровее, чем на Кубке мира в Руке.

"Это действительно так. Чувствовал просто невыносимую боль и поэтому положил туда грелку", – признался лыжник.

Через каких-то пятнадцать минут все прошло. Реми припомнил совет спринтера Ристоматти Хаколы, который давно практикует забеги в термобелье. Линдхольм с замерзшим мужским достоинством считает, что нужно было заранее посоветоваться с товарищем по команде, чтобы избежать таких щекотливых проблем. Но к тому моменту было уже поздно – Ристоматти уехал домой еще три дня назад.

Мужской масс-старт в Пекине сократили с 50 до 30 километров – неизвестно, что стало с Линдхольмом, если бы ему пришлось бежать еще 20 километров до финиша. На улице стоял сильный ветер, температура, по сообщениям организаторов, снизилась до 16 градусов мороза. Россиянин Александр Логинов пришел пятнадцатым.

Ранее сообщалось о необычном психологическом настрое, устроенным российскими хоккеистами перед матчем. Шведские СМИ поразило, что россияне выстроились на своей линии и принялись молча буравить взглядом соперников на льду еще во время разминки.