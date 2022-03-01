Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать только в нейтральном статусе

Федерация фигурного катания Австрии Skate Austria выступила с призывом не допускать российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям из-за военных действий на Украине.

По мнению представителей организации, российские спортсмены должны понести наказание за украинскую спецоперацию, передает RT. В то же время, на этом фоне все граждане России и Белоруссии, которые занимают официальные должности в международных спортивных организациях, должны оставить свои посты.

Представители Федерации отметили, что не собираются отправлять своих спортсменов ни на одни состязания, проводимые в этих странах.

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета порекомендовал исключить российских и белорусских спортсменов из состязаний. Команды из этих стран смогут выступать только под нейтральным флагом.