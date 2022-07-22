Причины решения Стокгольм не стал озвучивать

Известная российская фигуристка, призер мировых первенств Александра Трусова не сможет выступить на льду в Швеции: по неизвестным соображениям организаторы отказали россиянке в показе мастер-класса в Стокгольме.

Ряд изданий утверждают, что причина заключается в политике. Непонятно, как организаторы поведут себя с болельщиками: продана основная часть билетов (свыше 80 процентов) на мастер-класс прославленной российской фигуристки.

А глава центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что своим решением Швеция, как и весь Запад, расписалась в страхе перед Россией и ее фигуристками.

"Это продолжение европейского бескультурья и беззаконности", – уверен Лайшев.

После нервного срыва на скандальной Олимпиаде-2022 Александра в слезах заявила, что больше не собирается выходить на лед.

Напомним, восемнадцатилетняя воспитанница Этери Тутберидзе заняла второе место в зимней Олимпиаде-2022, взяв серебров среди по женским одиночкам.

