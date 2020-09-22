От 900 рублей за билет: куда недорого полететь в октябре

Россиянам рассказали о наиболее дешевых авианаправлениях

Как выяснилось, можно найти недорогие авиабилеты для отдыха в октябре. Куда можно отправиться без ущерба для бюджета, указали исследователи сервиса планирования путешествий.

По данным OneTwoTrip, самым дешевым будет авианаправление "Краснодар – Астрахань", а также путь по небу из столицы Кубани в Минеральные Воды. За билет придется выложить всего 900 руб., передает RT.

Также выгодными в этом плане являются маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Екатеринбурга. Из Первопрестольной можно улететь в Калугу и Воронеж, потратив 1 тыс. рублей.

Билет из Северной столицы в Белокаменную обойдется в 1200 руб., из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград – 1300 руб., из Питера в Ярославль – 1, 5 тыс. рублей. Добавив 500 руб., можно проследовать на крылатой машине до Уфы, Казани, Чебоксар, Элисты, Махачкалы, Нальчика, Ставрополя, Кирова, Калининграда и Кургана, отмечает телеканал "360"

Наиболее бюджетный перелет в Москву из Сочи – 1600 рублей. А оттуда же в Ростов-на-Дону можно отправиться за 1800 руб., в Ставрополь и Краснодар – за за 1900 рублей.

Полина ДОРОЖКИНА

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