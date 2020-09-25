Россия готовится возобновить авиасообщение с еще одной страной

Государства ведут переговоры

Греция открыла свои двери для российских туристов и предложила нашей стране восстановить авиасообщение. В Москве же хотят запустить рейсы уже с 1 октября.

Авиационные власти двух государств обсуждают этот вопрос, рассказали в греческом посольстве, пишет РИА "Новости".

Россия закрыла границы 27 марта из-за пандемии коронавируса. В августе россиянам разрешили ездить в Турцию, Великобританию и Танзанию. Позже Россия расширила список стран. 

По информации телеканала "360", ожидается, что россияне активно будут интересоваться путешествиями в эту страну. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Живого никто не видел": выписка Навального может оказаться постановкой - политолог

Где сейчас живет оппозиционер и в каком статуте, неизвестно, отмечает эксперт

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей