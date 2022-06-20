Желающих отдохнуть теперь куда меньше

Туристический поток из Российской Федерации в Турцию за май текущего года обвалился на целых 62 процента в сравнении с периодом в 2019 году за аналогичный месяц.

Как отмечает АТОР, Анкара бьет тревогу: Министерство культуры и туризма отчиталось, что в этот сезон лишь один россиянин приходился на целых десять туристов в Турции в среднем. Страну успели посетить лишь 363 тысячи граждан Российской Федерации. А три года назад их число доходило до миллиона.

Как указали в ассоциации, сравнение показателей 2022 года с более поздними периодами нельзя считать корректным, так как в этот период турецкие границы были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции.

Причина падения туристического потока, считают в АТОР, кроется не столько у падении спроса на турецкие курорты, сколько в том, что объем авиационных перевозок в целом сокращается после антироссийских санкций, введенных Европейским Союзом.

Ассоциация же надеется, что в июне ситуация улучшится – ведь уже фиксируется рост вылетов из российских городов с расширением списков регионов для вылета.

А не так давно мы рассказывали, почему Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям.