Россияне "обвалили" спрос на турецкие курорты - СМИ

Россияне "обвалили" спрос на турецкие курорты - СМИ
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Желающих отдохнуть теперь куда меньше

Туристический поток из Российской Федерации в Турцию за май текущего года обвалился на целых 62 процента в сравнении с периодом в 2019 году за аналогичный месяц. 

Как отмечает АТОР, Анкара бьет тревогу: Министерство культуры и туризма отчиталось, что в этот сезон лишь один россиянин приходился на целых десять туристов в Турции в среднем. Страну успели посетить лишь 363 тысячи граждан Российской Федерации. А три года назад их число доходило до миллиона.

Как указали в ассоциации, сравнение показателей 2022 года с более поздними периодами нельзя считать корректным, так как в этот период турецкие границы были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции. 

Причина падения туристического потока, считают в АТОР, кроется не столько у падении спроса на турецкие курорты, сколько в том, что объем авиационных перевозок в целом сокращается после антироссийских санкций, введенных Европейским Союзом.

Ассоциация же надеется, что в июне ситуация улучшится – ведь уже фиксируется рост вылетов из российских городов с расширением списков регионов для вылета.

А не так давно мы рассказывали, почему Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россия пригрозила Литве из-за блокады Калининградской области

Запрет на транспортный транзит потребовали отменить

"Освежите ему память": в Казахстане резко ответили Кадырову на претензии к ОДКБ

Главе Чечни напомнили о событиях времен ВОВ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей