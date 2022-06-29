О чем мечтают россияне: названы самые желанные зарубежные направления для отдыха летом

О чем мечтают россияне: названы самые желанные зарубежные направления для отдыха летом
Фото: www.unsplash.com
Запросы людей стали значительно скромнее

Туристическая сфера понесла огромный ущерб после введения коронавирусных ограничений. Тогда многие направления оказались закрыты для наших граждан. Постепенно ситуация выправилась, однако пришла новая напасть. После старта СВО на Украине транспортная доступность многих стран для россиян резко снизилась. Однако наши граждане очень любят отдыхать и все еще планируют зарубежные поездки.

Так, профильные специалисты провели опрос и узнали, куда больше всего хотят поехать наши сограждане. Оказалось, что в этом году запросы россиян стали значительно скромнее. Только совсем малая доля респондентов рассчитывает отдохнуть в Азии или отправиться на тропический остров. Большинство признались, что были бы рады поездке хотя бы в Турцию или Египет.

Так, 42% опрошенных сообщили, что планируют погреться под турецким солнышком. 33% рассчитывают искупаться в Красном море в Египте. Также популярным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты. В этой стране собираются отдохнуть 31% опрошенных.

Стоит отметить, что в этом году планы на зарубежную поездку есть только у 46% россиян, при этом раньше наши соотечественники путешествовали значительно активнее.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Путин видит": в США занервничали из-за выбранной Вашингтоном стратегии Гитлера

Америка пошла путем фюрера и может проиграть

В США заявили о заговоре России и Турции

НАТО посоветовали поскорее принять необходимые меры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей