Запросы людей стали значительно скромнее

Туристическая сфера понесла огромный ущерб после введения коронавирусных ограничений. Тогда многие направления оказались закрыты для наших граждан. Постепенно ситуация выправилась, однако пришла новая напасть. После старта СВО на Украине транспортная доступность многих стран для россиян резко снизилась. Однако наши граждане очень любят отдыхать и все еще планируют зарубежные поездки.



Так, профильные специалисты провели опрос и узнали, куда больше всего хотят поехать наши сограждане. Оказалось, что в этом году запросы россиян стали значительно скромнее. Только совсем малая доля респондентов рассчитывает отдохнуть в Азии или отправиться на тропический остров. Большинство признались, что были бы рады поездке хотя бы в Турцию или Египет.

Так, 42% опрошенных сообщили, что планируют погреться под турецким солнышком. 33% рассчитывают искупаться в Красном море в Египте. Также популярным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты. В этой стране собираются отдохнуть 31% опрошенных.

Стоит отметить, что в этом году планы на зарубежную поездку есть только у 46% россиян, при этом раньше наши соотечественники путешествовали значительно активнее.