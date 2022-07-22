Местные сдают в аренду для жилья даже сараи и гаражи

Аналитики рассказали, что вызывает главное недовольство у россиян, которые решили отдохнуть этим летом на черноморском побережье.

Все, как всегда, по классике: не самый лучший сервис, постоянные пробки на дорогах и космические цены. Ну а пляжи на берегу Черного моря – совсем отдельная история. Туристы из Анапы пожаловались, что с мамы ребенка-инвалида могут потребовать денег за шезлонг.

Немалая часть (около 40 процентов) отдохнувших этим летом россиян выразили недовольство дороговизной отдыха (стоимость, конечно, не соответствует уровню предоставленного сервиса). Треть опрошенных жалуются на пробки. А 23% респондентов утверждают, что местные жители сдают туристам собственные сараи и гаражи для ночлега (а то и для недельного жилья). 8% опрошенных утверждают, что в гостиничных номерах самая дешевая туалетная бумага.

Однако спрос по-прежнему высок: на Краснодарский край приходится 45 процентов всех бронирований на середину июля. Популярен и Крым – 23% от всех направлений.

А еще туристов выводит из себя поведение местного населения, которое совершенно по-хамски себя ведет, как считают некоторые путешественники.