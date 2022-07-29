Обещают не возвращаться - даже если поездка будет бесплатной

Россияне рассказали, что стало главным разочарованием для них во время летнего отпуска. Из-за переполненного Крыма многие устремились в Приморье – отдыхающие, главным образом, облюбовали Хасанский район. Однако к концу лета он начал превращаться для туристов в самое неприглядное место – если не сказать, в точку отторжения.

Автор одного из местных блогов показал кадры на пляже Андреевки – села в Приморском крае. Сейчас в этом месте "яблоку негде упасть" из-за обилия туристов, которых там миллионы на квадратный метр.

Некоторые пользователи рассказали, что не так давно попытались позагорать на пляже в Андреевке – теперь туда не желают возвращаться никогда в жизни.

"Даже бесплатно больше не поеду, сделали базу помойкой по типу Сочи в девяностых. Везде загажено. Хозяина нет – от слова "совсем", – негодуют туристы.

Некоторые утверждают, что приморские пляжи стали "дырой конкретной" – базы отдыха в ужасающем состоянии.

Не нравится россиянам и отдых в Черном море – главным образом, из-за низкого уровня сервиса и поведения местных жителей.

Ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" писало, ссылаясь на АТОР, о популярных курортных предложениях у россиян на зиму.