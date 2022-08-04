Куда слетать в августе: названы самые популярные варианты пляжного отдыха

Куда слетать в августе: названы самые популярные варианты пляжного отдыха
imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Стартовая стоимость десятидневного тура - 35 тысяч рублей

Ассоциация туроператоров России опубликовала перечень бюджетных направлений этого сезона для желающих погреться на пляже. Стартовая стоимость составит 35 тысяч рублей в южном направлении – это десять дней за поездку в Крым на двоих.

Туры в Абхазию и Калининградскую область обойдутся в два раза дороже – они доходят до 70 тысяч рублей.

Наконец, замыкает топ наиболее бюджетных направлений Сочи с Арабскими Эмиратами – по 78,8 и 111,7 тысячи рублей. Правда, для многих россиян такое направление бюджетным уже не назовешь.

Есть и более дороги варианты: тур в Бахрейн на двоих обходится в 136,7 тыс. рублей. Катар – аж 162 тысячи. Шри-Ланка и Турция сейчас стоят более 200 тысяч.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что самым популярным направлением у россиян в 2022 году оказался Таджикистан.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
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