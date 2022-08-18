Как сэкономить на пляжном отдыхе в августе

Как сэкономить на пляжном отдыхе в августе
Фото: www.unsplash.com
Специалисты перечислили бюджетные направления для путешествий

Последний месяц лета перевалил за середину, а некоторые жители нашей страны так и не успели отдохнуть на море. Отчаиваться не стоит, профильные эксперты утверждают, что именно в конце августа можно приобрести путевку на курорт по самой привлекательной цене.

Так, представители Ассоциации туроператоров Российской Федерации отметили, что в последние 10 дней августа предлагаются самые бюджетные варианты пляжного отдыха. Например, серьезно подешевели туры в Турцию. С наступлением середины августа средняя цена на тур упала почти в два раза.

Более того, отлично провести время под жарким солнцем на красивом пляже можно в Абхазии. Стоимость на туристические путешествия в эту страну снизилась на 34%. Разумеется, Россия также предлагает отличные варианты для пляжного отдыха. При этом с середины августа заметно упали цены на путешествия в Калининградскую область – на 31%, в Сочи – на 27%, а на Крымский полуостров – на 51%.

Отмечается, что улететь в Калининград и Абхазию вдвоем можно за сумму в районе 45 тысяч рублей (общая цена путевки). Также недорого отдохнуть в Сочи и ОАЭ, на двоих удастся уложиться в сумму до 100 тысяч рублей.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
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