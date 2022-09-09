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Профильные эксперты постоянно мониторят цены и условия, которые предлагают курортные зоны. Оказалось, что многие россияне вполне могут позволить себе отдых на берегу моря под ласковым сентябрьским солнцем. Так, недорогие цены на проживание предлагает Абхазия.
Как сообщили аналитики АТОР, стремительнее всего по сравнению с последней августовской неделей дешевеют туры в Абхазию и Сочи. Стоимость путевок уменьшилась на 6,5% и 5,5% соответственно.
Так, комфортабельный 10-дневный отдых в 3-звездочной гостинице с авиабилетами и завтраками в Абхазии будет стоить порядка 41,5 тысячи рублей на двоих. В Сочи такое путешествие обойдется в 54 тысячи. При этом любимица российских туристов Турция может предложить аналогичный отдых за сумму не менее 99 тысяч за двоих.
К слову, в последнее время резко подскочил интерес туристов к "городам-призракам". Как сообщает телеканал "360", заброшенные агломерации все чаще привлекают внимание путешественников. Например, в последнее время иностранные туристы включают в свои маршруты древний африканский город Колманскоп (Намибия). Там добывали бриллианты, а когда камень обесценился, город забросили.
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