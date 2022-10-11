Как не остаться без денег за границей

Как не остаться без денег за границей
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Простой совет, который оградит от проблем

До недавних пор карты "Мир", которыми пользовались россияне, принимали многие страны. Однако теперь наблюдается массовый отказ принимать карты российской платежной системы – санкции стараются соблюдать даже критикующие Штаты страны. Глава ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко дал простой совет россиянам, которые на чужбине вдруг столкнулись с тем, что не могут снять наличку.

Единственный способ – приобрести тур "все включено". Денег при гарантированном питании практически не потребуется. Такая система действует как в Турции, так и в Египте с Арабскими Эмиратами.

"Иными словами, практически все туруслуги вы оплатите еще в Российской Федерации", – пояснил специалист.

Выбирайте отель с включенными в стоимость снятого номера завтраками. Позаботьтесь о том, чтобы иметь при себе наличные средства в евро или долларах.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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