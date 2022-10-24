Наш народ удивит любого

Россиянка слетала в Турцию и рассказала о том, что больше всего поражает местных жителей в поведении российских туристов. Путешествие было нетипичным для обывателя: не Анталья со Стамбулом, а общение с населением в Измире, которое рассказало много интересных фактов о гостях из северной страны.

Турков, как оказалось, шокирует, что россияне питаются на отдыхе собственной едой – наиболее привычной для себя. При заселении многие сразу спрашивают, где купить гречку, овсянку, сметану с творогом и молоком, чтобы приготовить завтрак. Даже ищут такую еду по всему городу. А ведь турецкие продукты зачастую ничем не хуже – и даже свежее.

Некоторых гостеприимных жителей Турции это обижает: ведь местная кухня ничем не хуже и богата свежими овощами и фруктами.

Еще одна привычка, удивившая местных – русские любят искупаться поздней осенью и зимой. Турки уже в 20 градусов тепла не могут ноги мочить – а россиянам хоть бы что.

Наконец, никто так часто не приглашает в гости, как русские. Туристы, съезжая от частного арендодателя или семьи, у которой жили, обязательно зовут тех к себе.



