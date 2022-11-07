Названы самые популярные направления путешествий среди россиян

Несмотря на все перипетии, люди продолжают отдыхать за границей

Напряженная обстановка на международной арене сказалась на быту всех жителей нашей страны. Однако многие россияне продолжают жить на полную и не отказывают себе в путешествиях за границу. На основе данных погранслужбы аналитики составили рейтинг самых популярных направлений.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в первую тройку вошли Турция, Абхазия и Египет.

Любопытно, что для того чтобы выборка была репрезентативной и отражала именно туристические поездки, эксперты приняли решение не учитывать в статистике выезды россиян в Грузию, Казахстан и Армению.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
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