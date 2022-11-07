Несмотря на все перипетии, люди продолжают отдыхать за границей

Напряженная обстановка на международной арене сказалась на быту всех жителей нашей страны. Однако многие россияне продолжают жить на полную и не отказывают себе в путешествиях за границу. На основе данных погранслужбы аналитики составили рейтинг самых популярных направлений.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в первую тройку вошли Турция, Абхазия и Египет.

Любопытно, что для того чтобы выборка была репрезентативной и отражала именно туристические поездки, эксперты приняли решение не учитывать в статистике выезды россиян в Грузию, Казахстан и Армению.