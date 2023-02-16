Власти Таиланда пообещали сдирать с россиян больше денег

Все равно после Турции лететь больше некуда

Кабмин Таиланда утвердил в ходе заседания постановление о туристическом сборе – теперь с путешественников начнут взимать сумму в 150 батов – порядка 4 с половиной долларов. По словам главы Минтуризма Пхипхата Ратчакитпракана, новый порядок будет действовать с 1 июня 2023 года.

Сбор в 4,3 доллара будет установлен в отношении туристов, прибывающих в Таиланд через морские или сухопутные границы. А вот те, кто прилетел на самолете, заплатят 8,6 доллара.

Изначально местные власти планировали ввести налог еще в 2019 году, однако решение затянулось на долгие годы из-за пандемии, а впоследствии и необходимости восстановления туристической отрасли после локдауна.

Налог же должен пополнить государственную казну и в частности бюджет на поддержание природных объектов Таиланда, а также оказание помощи туристам при ЧП.