Можно ли туристам ехать в Турцию

Россияне не хотят сдавать путевки

На протяжении нескольких дней турецкое государство сотрясали мощные подземные толчки. Сильное землетрясение стало огромной трагедией для всего человечества и унесло тысячи жизней несчастных. При этом Турция остается излюбленным курортом россиян, которые пытаются понять, можно ли сейчас отдохнуть в этой стране.



Как подчеркнул вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян, чаще всего граждане нашей страны отдыхают на курортах, которые находятся на огромном расстоянии от эпицентра землетрясения.



Разумеется, ехать в зоны, где были зафиксированы подземные толчки, нельзя. Однако большинство турецких курортов находятся в абсолютно безопасных частях страны, отмечает "Пятый канал".

Таким образом, по словам опытных экспертов, туристы ничем не рискуют, если решат использовать свои путевки и отправиться позагорать на море.

