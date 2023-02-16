Можно ли туристам ехать в Турцию

Можно ли туристам ехать в Турцию
Фото: www.unsplash.com
Россияне не хотят сдавать путевки

На протяжении нескольких дней турецкое государство сотрясали мощные подземные толчки. Сильное землетрясение стало огромной трагедией для всего человечества и унесло тысячи жизней несчастных. При этом Турция остается излюбленным курортом россиян, которые пытаются понять, можно ли сейчас отдохнуть в этой стране.

Как подчеркнул вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян, чаще всего граждане нашей страны отдыхают на курортах, которые находятся на огромном расстоянии от эпицентра землетрясения.

Разумеется, ехать в зоны, где были зафиксированы подземные толчки, нельзя. Однако большинство турецких курортов находятся в абсолютно безопасных частях страны, отмечает "Пятый канал".

Таким образом, по словам опытных экспертов, туристы ничем не рискуют, если решат использовать свои путевки и отправиться позагорать на море.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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