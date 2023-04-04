Страна с жутким имиджем заманивает россиян на отдых

Страна с жутким имиджем заманивает россиян на отдых
Фото: www.unsplash.com
Туристы из России нужны многим

В последние годы жители нашей страны столкнулись с серьезным дефицитом путешествий по заграничным курортам. Сначала виной всему была пресловутая коронавирусная инфекция. Потом просвещенные западные деятели решили "наказать русских" за старт спецоперации по защите Донбасса и закрыли для нас границы. Однако туристический голод готовы удалить другие страны.

Так, государство с весьма жутковатым имиджем в сфере безопасности и богатым военным опытом громко заявляет о готовности принимать наших путешественников. Речь идет об Ираке. Российский журналист лично решил побывать в столице государства и изучить, насколько Багдад приветлив.

Как отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей", эта страна становится все более привлекательной по ряду аспектов. Сегодня улететь из Москвы в Багдад можно за относительно небольшие деньги: авиабилеты стоят в районе 28-35 тысяч рублей туда-обратно. Визу ставят по прилету за 75 долларов.

Власти Ирака стараются сделать все для комфортного отдыха гостей. На улицах людей часто просят показать личные вещи для досмотра. Это делают в рамках обеспечения безопасности. Большим плюсом, как отметил журналист-путешественник, является дружелюбное отношение иракцев к россиянам.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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