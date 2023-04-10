Подальше от Турции: россиянам придумали альтернативный отдых

Подальше от Турции: россиянам придумали альтернативный отдых
Sergi Reboredo/www.globallookpress.com
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Россиянам теперь выгоднее летать в Венесуэлу, чем в Турцию, считает глава российско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко. 

Эксперт призвал власти добиться прямого авиасообщения между странами, указав, что "в колокол бьют" уже целых три года. Однако проблема в том, что никто не может развить туризм, не говоря уже о сервисе и культуре. Основная задача – добиться постоянного туристического потока.

"На сегодняшний день одна компания Conviasa летает два раза в месяц, и летает PEGAS Touristik, турецкие авиалинии, а наши авиакомпании вообще не представлены", – сокрушается Фроленко.

Палата пока лишь постоянно уведомляет компетентные органы о своих инициативах.

"Идет содействие в этом плане. Думаю, что если мы приложим максимум усилий, то это направление будет", – добавил Фроленко.  

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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