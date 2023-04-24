Россиян предупредили об опасности поездок в Европу

Россиян предупредили об опасности поездок в Европу
Marcus Brandt/www.globallookpress.com
Развернуть на границе домой могут вполне спокойно

У россиян по-прежнему имеется возможность для отпуска в Европе, однако в этом году организация поездки потребует большей ответственности, чем прежде, предупреждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин

Наличие визы вовсе не означает, что вы сможете пересечь границу Европейского союза. Прибалтийские страны и Финляндия не впускают россиян даже с таким аргументом.

Другие страны же могут проявлять большую придирчивость к формальностям.

"Страховка, бронирование отелей, запас наличных денег, обратные билеты – все это могут спросить на границе. Будьте готовы к вопросам, заранее распечатайте все бумаги на английском или на национальном языке. Сегодня стоит иметь на руках расширенный пакет документов", – добавил Горин.

Тем не менее, указал эксперт, Европа остается одним из турнаправлений. Шенген выдается, как и раньше. 

"Главный вопрос – сколько это будет стоить и как расплатиться, если российские карты не действуют за рубежом? Туроператор может помочь и дать возможность оплатить всё в рублях", – объяснил эксперт.

Из двадцати семи стран ЕС визы до сих пор выдают семнадцать стран. Наиболее лояльные – Италия, Франция и Испания.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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