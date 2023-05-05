Почему Турция закрывает двери для простых россиян

Ничего личного, просто бизнес

Стоимость туров в Турцию на лето 2023 года взлетела до небес в сравнении с прошлым годом. Причиной стали высокие тарифы на перевозку и общее подорожание отелей.

На рынке оценивают рост цен на турецкие отели в среднем на 30 и даже 40 процентов. Отельеры теперь закупают продукты по поднявшимся ценам. Персоналу повысили заработную плату – приходится повышать стоимость отдыха.

Спрос, естественно, от этого только падает – в основном в бюджетном секторе. Премиум-сегмент сохраняет прежнюю уверенность. Хотя загрузка отелей такой категории в Турции достигает максимум 50 процентов.

Однако, считают турецкие отельеры, многие россияне все равно поедут в Турцию ввиду отсутствия альтернатив.