Россиянам откроют новый зарубежный курорт

Россиянам откроют новый зарубежный курорт
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Все зависит теперь только от принимающей стороны

Отечественные туроператоры снова готовы отправлять россиян в Грузию, которая до запрета на прямое авиасообщение являлась лидером по популярности турнаправлений в страны бывшего СССР. До 2019 года страна была чрезвычайно популярна у россиян и предлагала сити-туры с посещением винных регионов и горных сел.

Теперь на туристическом рынке снова появятся пакетные туры в Грузию. Операторы уверяют, что отношения с Тбилиси сохранились – те ждут российских гостей. Однако турпоток будет зависеть от того, как быстро восстановят власти между странами прямое авиасообщение.

"Интурист", кстати, указывает, что разрешение на рейсы из России должны выдать в Тбилиси. Пока что неясно, как скоро это произойдет. В Министерстве транспорта России указали, что российские авиаперевозчики будут выполнять рейсы из Москвы в Тбилиси с обратным направлением семь раз в неделю – на отечественных судах.

В 2018 году Грузию посетили более полутора миллион россиян. 


 

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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