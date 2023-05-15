Россиянам откроют новый зарубежный курорт

Все зависит теперь только от принимающей стороны

Отечественные туроператоры снова готовы отправлять россиян в Грузию, которая до запрета на прямое авиасообщение являлась лидером по популярности турнаправлений в страны бывшего СССР. До 2019 года страна была чрезвычайно популярна у россиян и предлагала сити-туры с посещением винных регионов и горных сел.



Теперь на туристическом рынке снова появятся пакетные туры в Грузию. Операторы уверяют, что отношения с Тбилиси сохранились – те ждут российских гостей. Однако турпоток будет зависеть от того, как быстро восстановят власти между странами прямое авиасообщение.

"Интурист", кстати, указывает, что разрешение на рейсы из России должны выдать в Тбилиси. Пока что неясно, как скоро это произойдет. В Министерстве транспорта России указали, что российские авиаперевозчики будут выполнять рейсы из Москвы в Тбилиси с обратным направлением семь раз в неделю – на отечественных судах.

В 2018 году Грузию посетили более полутора миллион россиян.







