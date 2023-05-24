Вместо Турции: новый курорт бьет все рекорды у россиян

Ехать далеко не надо

Россияне оказались лидерами среди всех иностранцев, посещающих Азербайджан. Треть гостей, побывавших в солнечной стране с начала года, приходится именно на них.

Государственный комитет статистики республики указывает, что с начала года в Азербайджане побывали порядка 523 тысяч человек. 165 тысяч – россияне. Чуть больше 100 тыс. оказались гражданами Турции, 44 тыс. – иранцы.

К слову, за три месяца с начала 2023 года россиян в Азербайджане оказалось в два раза больше, чем в прошлом году. При этом у граждан РФ имеется лишь один способ добраться до Азербайджана – авиарейсом.