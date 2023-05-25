Росcиянам назвали самые недорогие страны с пляжным отдыхом

Таких в 2023 году оказалось несколько

Практически всех людей во время отпуска можно условно разделить на тех, кто работает (и, соответственно, не отдыхает), любителей полежать на пляже и фанатов экскурсий с активным культурным просвещением.

Первые должны пересмотреть свои приоритеты, а оставшиеся, напротив, найти себе качественный гид по недорогостоящим морским путешествиям – в условиях массового роста цен, который, увы, не обошел стороной туристическую отрасль.

В 2023 году вопрос отдыха остается актуальным на фоне пандемии, а затем и политической ситуации в мире. Россиянам путешествовать по миру теперь сложнее, хотя способы и места остаются – в том числе, недорогие варианты.

Как пишет News.ru, популярные из наиболее бюджетных направлений за пределами страны в 2023 году – Абхазия, Грузия, Болгария, Черногория и Хорватия. Первая, к слову, является самым ближайшим зарубежным государством с выходом к морю. Привлекает и безвиз с въездом по паспорту РФ, расчеты в рублях и недорогостоящие отели.

Ну а Грузия недавно стала страной, с которой Россия отменили визовый режим. Правда, для пересечения потребуется заграничный паспорт. Приезжать лучше с конца весны по сентябрь – действуют прямые авиарейсы.