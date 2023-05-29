Отдых в Турции может обернуться для россиян проблемой

В теплой и солнечной стране не так спокойно

Турецкие курорты могут накрыться медным тазом из-за беженцев, хлынувших из разрушенных при массовых землетрясениях городов страны в 2023 году. По крайней мере, турецкие медиа пишут, что на пляжах Черного и Средиземного морей планируется разместить 13 миллионов человек.

Эксперты указывают, что ситуация может вылиться в социальную напряженность и негативно сказаться на туризме. Никто не захочет отправляться на забитые курортные зоны. Туристы летят за отдыхом и спокойствием.

Впрочем, неизвестно, как турецкие власти будут решать проблему. Россиян можно успокоить тем, что соотечественники предпочитают бронировать в Турции закрытые отели – куда посторонних не пропустят.