Отдых в Турции может обернуться для россиян проблемой

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Турецкие курорты могут накрыться медным тазом из-за беженцев, хлынувших из разрушенных при массовых землетрясениях городов страны в 2023 году. По крайней мере, турецкие медиа пишут, что на пляжах Черного и Средиземного морей планируется разместить 13 миллионов человек.
Эксперты указывают, что ситуация может вылиться в социальную напряженность и негативно сказаться на туризме. Никто не захочет отправляться на забитые курортные зоны. Туристы летят за отдыхом и спокойствием.
Впрочем, неизвестно, как турецкие власти будут решать проблему. Россиян можно успокоить тем, что соотечественники предпочитают бронировать в Турции закрытые отели – куда посторонних не пропустят.
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