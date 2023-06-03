Россиянам готовят новое "окно" для поездок в Европу

Россиянам готовят новое "окно" для поездок в Европу
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
От желающих отбоя не будет, считают турэксперты

Возобновление прямых рейсов из России в Грузию может ударить по турецким курортам – в скором времени, считают эксперты, Кутаиси подвинет Стамбул и превратится в новый хаб для россиян, которые ищут возможности для отдыха в Европе.

После заявления Путина о возобновлении рейсов между странами дело двинулось с точки – одна авиакомпания уже получила разрешение на рейсы Сочи-Тбилиси и Москва-Кутаиси. Российские эксперты полагают, что на этих направлениях спрос в первое время будет бить все рекорды.

Однако, подчеркивают в отрасли, пока что речь идет исключительно о чартерных рейсах.

"Эти рейсы не регулярны, они дополнительны. Может быть, продажа билетов будет осуществляться через какого-либо авиационного брокера", – считают на туристическом рынке.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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