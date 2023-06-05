Российские курорты бьют все рекорды по популярности

Российские курорты бьют все рекорды по популярности
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Сочинский аэропорт планирует принять за сезон более 7 миллионов туристов

Автобусные туры на курорты Черного моря становятся еще более популярным вариантом отдыха летом. Туроператоры фиксируют рост спроса на 20 процентов.

Власти Кубани утверждают, что на начало лета уже зарезервировано 70 процентов номерного фонда (аналогичный показатель – на июль, на август забронировано уже 64%, что не намного меньше). Как правило, наибольшей популярностью среди черноморских курортов внутри страны пользуются Сочи, Анапа и Геленджик.

Только с начала 2023 года кубанские курорты приняли более 3 миллионов туристов. К концу сезона этот показатель, ожидают в регионе, вырастет в четыре раза. Сочинский аэропорт планирует принять в курортный сезон 7,6 миллиона пассажиров.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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