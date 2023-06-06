Россиянам рассказали о самом выгодном месяце для летнего отпуска

Многие мечтают поскорее отправиться в долгожданное путешествие

С наступлением летнего периода большинство жителей нашей страны начинают задумываться о том, где бы провести отпуск. Опытный российский экономист Руслан Спинка рассказал, какой месяц является самым выгодным для ухода на отдых.



По словам профильного эксперта, лучше всего планировать отдых на август. Именно в этом месяце можно получить максимальные отпускные выплаты. При этом июнь – тоже неплохой период для поездки за пределы родного региона. Как известно, 12 июня – праздник, за счет которого можно увеличить общее количество отпускных дней.



Спинка пояснил, что нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Например, в январе их меньше всего. Именно поэтому брать отпуск в самом начале года – невыгодно. Летом же нужно сравнивать июнь, июль и август. В этом году в августе 23 рабочих дня, а значит оформление отпуска в период этого месяца – самая лучшая идея, передает информационный ресурс URA.RU.



Спинка в беседе с журналистами интернет-издания отметил, что к планированию отпуска нужно подходить с умом. Тогда можно подобрать максимально выгодный с экономической точки зрения вариант.

