Россиянам рассказали о самом выгодном месяце для летнего отпуска

Россиянам рассказали о самом выгодном месяце для летнего отпуска
Фото: www.unsplash.com
Многие мечтают поскорее отправиться в долгожданное путешествие

С наступлением летнего периода большинство жителей нашей страны начинают задумываться о том, где бы провести отпуск. Опытный российский экономист Руслан Спинка рассказал, какой месяц является самым выгодным для ухода на отдых.

По словам профильного эксперта, лучше всего планировать отдых на август. Именно в этом месяце можно получить максимальные отпускные выплаты. При этом июнь – тоже неплохой период для поездки за пределы родного региона. Как известно, 12 июня – праздник, за счет которого можно увеличить общее количество отпускных дней.

Спинка пояснил, что нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Например, в январе их меньше всего. Именно поэтому брать отпуск в самом начале года – невыгодно. Летом же нужно сравнивать июнь, июль и август. В этом году в августе 23 рабочих дня, а значит оформление отпуска в период этого месяца – самая лучшая идея, передает информационный ресурс URA.RU.

Спинка в беседе с журналистами интернет-издания отметил, что к планированию отпуска нужно подходить с умом. Тогда можно подобрать максимально выгодный с экономической точки зрения вариант.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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