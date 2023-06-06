"Адские цены": туристка из России разнесла турецкие курорты

"Адские цены": туристка из России разнесла турецкие курорты
Mine Toz/www.globallookpress.com
И назвала соотечественникам альтернативу

Последние годы (да и все "нулевые") туристы из РФ стабильно делали ставку на отдых в Турции. Однако в Средиземноморье есть и иные, более выгодные альтернативы. Россиянка решила провести отдых в Египте, придя к выводу, что это направление окажется наиболее популярным у соотечественников на Средиземном море в ближайшие годы.

Египет выгоднее подорожавшим турецким курортам с "адскими ценами" (около 200 тысяч рублей на пару недель для двоих) не только с ценовой точки зрения – климат здесь куда умереннее. Зима, как правило, не так дождлива, и летом температура ниже, чем в Анталии ( +30 °C против +33 °C). Постоянно дует морской бриз, создающий ощущение прохлады.

Привлекает северный Египет россиян в пляжном отдыхе во всем многообразии – от спокойных мест до шумных кафе и ресторанов с аквапарками. Здесь полно достопримечательностей и аквапарков. Однако до Александрии и Каира предстоит проделать немалый путь – примерно 150 километров от средиземноморского побережья. Да и прямые рейсы для граждан РФ пока что доступны на регулярной основе до Каира, откуда добраться до курортных районов можно на автотранспорте. Прямые рейсы из России до аэропорта Борг эль Араб в Александрии, увы, пока что недоступны. Придется лететь с пересадками.

Тем не менее, указывает россиянка, Египет уже стал весьма приличной альтернативой Турции, теряющей потоки людей из-за подскочивших цен.

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