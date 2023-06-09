Отдых на "последнем доступном" россиянам курорте резко подорожает

Туристам все сложнее найти место для проведения отпуска

После резкого обвала в туристической сфере на фоне ограничений из-за пандемии COVID-19 россияне фактически остались без возможности проводить отпускные недели за границей. Многие страны были закрыты, а цены на отпуск резко подскочили. Пандемия официально закончилась, однако ситуация не сильно улучшилась. Масло в огонь добавили санкционные ограничения против нашего государства. На сегодняшний день практически "последний доступной" для россиян курортной страной была Турция. Однако сейчас ситуация резко меняется.



Цены на популярные у наших жителей турецкие курорты давно подскочили однако все же оставались более или менее приемлемыми. Теперь россиян ждет стремительное подорожание. Отдых на турецких курортах подскочит в цене из-за падения курса лиры по отношению к другим валютам. Разумеется, такие новости весьма расстроили путешественников, которые несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, все же находят возможности для заграничных путешествий.



Теперь же в стране существенно поднимутся цены, что окажет влияние на окончательную стоимость отдыха. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей". Эксперты добавляют, что такое неприятное развитие событий коснется именно российских туристов. Путешественники с евро и долларами все также чувствуют себя в этой стране, как в дешевой курортной деревне.

