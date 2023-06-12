Как уберечь деньги от кражи в отпуске

Курс рубля
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Специалисты из британской страховой компании True Traveler настоятельно рекомендуют путешественникам хранить банковские карты отдельно от наличных средств, чтобы свести к минимуму кражу во время отпуска. Один из надежных вариантов – хранить пластик с крупной купюрой в одном месте, а все остальное – в другом.
Некоторые туристы, уже наученные горьким житейским опытом, вклеивают между страниц путеводителей и книг, на которые злоумышленники, как правило, не обращают ровным счетом никакого внимания.
В страховой компании подчеркнули, что документы, наличные средства и банковские карты необходимо носить в отдельной сумке. Желательно, поясной. Золотое правило осторожного туриста: никогда не брать с собой наличные в большой сумме и в ресторанах держать сумку исключительно под столом, обернув ее вокруг ноги.
Не привлекайте к себе лишнее внимание – находятся туристы, наивно высвечивая свои модные гаджеты и аксессуары, по глупости взятые с собой в людное место туристического города. Поверьте, у мошенников найдется множество способов и уловок заставить вас с ними незаметно расстаться.
Сообщения стали приходить на телефоны и емейл граждан