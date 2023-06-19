"Окопов нет": туристка описала необычный опыт посещения Крыма

"Окопов нет": туристка описала необычный опыт посещения Крыма
Фото: www.unsplash.com
Девушка честно рассказала, что ждет путешественников

В период, когда некоторые недружественные страны закрывают от нас границы, большинство россиян стараются переориентироваться на отечественные курорты. Разумеется, в этом вопросе на ум сразу приходит Крымский полуостров. Известная блогерша решила съездить на разведку и честно рассказала, что стоит ждать тем, кто решит провести летний отпуск в этом красочном российском регионе.

Стоит отметить, что туристка ехала в отпуск с определенными опасениями: девушка начиталась специфических статей, в которых ярко описывается якобы печальное состояние курорта. Мол, там очень опасно и можно нарваться на серьезные неприятности. Такого рода статьи намеренно публикуют украинские пропагандисты в целях запугивания граждан нашей страны.

На самом деле, на курорте все спокойно. Девушка отметила, что на пляжах "нет никаких окопов", все отдыхают в свое удовольствие и наслаждаются теплыми летними днями. Местные жители радушно встречают отдыхающих и готовы помочь в решении любых вопросов.

Денежная политика курорта также порадовала девушку. Блогер снимала жилье в Новом свете, комфортное проживание обошлось ей в 2000 рублей за сутки. Лежаки на пляже также не испугали конским ценником. За шезлонг просят всего 200 рублей на весь день. Цены на еду и напитки тоже находятся на приемлемом уровне, передает телеканал "360".

Источник: Турпром ✓ Надежный источник
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