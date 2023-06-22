Россиянам готовят безвиз для поездок в Китай

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До конца 2023 года между РФ и Китаем планируются запуск безвизовых турпоездок. По словам главы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, речь идет об обоюдном желании Москвы и Пекина.
В настоящее время туристы должны иметь на руках разрешение на въезд, несмотря на общую лояльность консульств обеих стран. Однако с оформлением визы в Китай необходимо потрепать себе нервы. Консульство передает дела в визовый центр, поэтому в Москве записаться на подачу документов очень непросто. Ближайшие свободные даты – на начало августа.
Порядка 8 дней требуется на подготовку и выдачу документа. Так что поездки лучше планировать сильно заранее. К тому же, на входе придется долго ждать своей очереди.
Пока что неизвестно, с какой конкретной даты возобновится групповой безвиз. Китайская сторона еще не передала необходимый список туроператоров.
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