Россиянам готовят безвиз для поездок в Китай

Однако точную дату не знает никто

До конца 2023 года между РФ и Китаем планируются запуск безвизовых турпоездок. По словам главы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, речь идет об обоюдном желании Москвы и Пекина.

В настоящее время туристы должны иметь на руках разрешение на въезд, несмотря на общую лояльность консульств обеих стран. Однако с оформлением визы в Китай необходимо потрепать себе нервы. Консульство передает дела в визовый центр, поэтому в Москве записаться на подачу документов очень непросто. Ближайшие свободные даты – на начало августа.

Порядка 8 дней требуется на подготовку и выдачу документа. Так что поездки лучше планировать сильно заранее. К тому же, на входе придется долго ждать своей очереди.

Пока что неизвестно, с какой конкретной даты возобновится групповой безвиз. Китайская сторона еще не передала необходимый список туроператоров.



