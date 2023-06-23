Дешевле Турции: россиянам предложили тропический курорт по карману

Дешевле Турции: россиянам предложили тропический курорт по карману
Фото: www.unsplash.com
Отдых на море все еще доступен

В последнее время многие россияне вынуждены отказаться от привычных поездок в теплые края. Цены на путевки резко взлетели, и многие уже не могут позволить себе заграничный курорт. Однако, по словам опытного эксперта по туризму Евгения Купина, на карте осталось страна, отдых в которой обойдется дешевле привычной Турции.

Речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах. В последнее время это государство привлекает все больше внимания со стороны путешественников. Отличный сервис, относительно недорогие перелеты, теплое море и вкусная еда радуют любителей отдохнуть на песчаном пляже.

Как отметил специалист, сегодня турецкие курорты, которые всегда считались одним из самых бюджетных направлений для отдыха, резко взлетели в цене. На сегодняшний день поездка в Турцию стоит примерно 140 тысяч на двоих. В то же время отправиться в ОАЭ можно всего за 50 тысяч на человека, передает информационный ресурс URA.RU.

Такая существенная разница в цене делает Эмираты очень привлекательным местом для проведения отпуска. Эксперты отмечают, что не стоит ставить крест на мысли об отдыхе за границей. При грамотном подходе к вопросу есть возможность организовать путешествие без краха семейного бюджета. Например, в Египет можно махнуть за 30 тысяч рублей.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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