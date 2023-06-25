Турция бьет тревогу: российских туристов стало еще меньше

Турция бьет тревогу: российских туристов стало еще меньше
Jens Kalaene/www.globallookpress.com
Анкара ищет решение проблемы

Турция ощутила на себе все последствия после резкого падения туристического потока из России в новом сезоне. Медиа трубят о рухнувших перспективах турецкого туризма и оттоке россиян.

Глава Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (АКТОБ) Каан Кавалоглу указал, что Анкаре необходимо принимать срочные меры. Анталия переживает не лучшие времена из-за отсутствия доноров в туристическом секторе (которыми в первую очередь являются россияне).

Кавалоглу указал, что сезон стартовал поздно из-за сложной ситуации с климатом. Заполняемость мест оставляет в отелях желать лучшего. Анталья пытается сохранить прежние значения за счет британцев, ранее выбиравших Эгейское море.

Россияне выбирают теперь вместо Турции Эмираты и Египет. В доковидный период половину туристов составляли именно граждане РФ. Естественно, этот показатель сохранить теперь нереально.

Ранее эксперт по туризму Евгений Купин указал, что в последнее время россиян действительно начали привлекать Эмираты, которые предлагают туристам из РФ отличный сервис с относительно недорогостоящими перелетами, вкусной едой и песчаными пляжами.

Источник: Турпром ✓ Надежный источник
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