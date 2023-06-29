Как россиян "разводят" в Стамбуле: турист раскрыл самые известные схемы

Отдохнуть и расслабиться не получится

Путешественник из России поделился собственными наблюдениями после поездки в Стамбул, раскрыв главные схемы обмана туристов. Мужчина указал, что столица Турции – город с откровенно "ужасающим" трафиком, так как мегаполис пользуется гостями из других стран в качестве точки для дальнейших путешествий. Естественно, об этом не могут не знать многочисленные мошенники.

Самое популярное надувательство – жульничество при уличной чистке обуви. Чистильщики подбрасывают туристам щетку – те отдают ее владельцу, считая, что кто-то якобы случайно обронил предмет. Естественно, после этого туриста пытаются "развести" на деньги в ходе диалога.

Еще один способ "развода" связан с таксистами, якобы владеющими исключительно турецким языком. Водитель может заехать на заправку, купить для пассажира шоколадку и заверить, что дорога будет долгой – якобы водитель не в курсе, где расположена известная площадь таксим. Понятное дело, что стоимость будет в два раза выше положенной.