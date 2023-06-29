Названы самые доступные для российских туристов страны Азии

Отдохнуть в экзотике еще возможно

Пандемия COVID-19 резко обвалила туристический бизнес. При этом многие жители нашей страны давно привыкли проводить отпуска на жарких курортах. К сожалению, события прошлого года усугубили ситуацию. Сегодня многие страны ополчились против россиян, некоторые фактически закрыли въезд для туристов из России. Однако дружественная Азия все еще с большим удовольствием принимает наших путешественников.



Опытные эксперты по туристическому бизнесу рассказали, какие страны азиатского региона на сегодняшний день являются самыми доступными для российских туристов. На первом месте оказался излюбленный жителями России курорт – Таиланд.



На сегодняшний день эта страна остается самой доступной для россиян в азиатском регионе. Отправиться под палящее тайское солнце из российской столицы сегодня можно за сумму от 140 тысяч рублей на двоих. Такой пакет подразумевает отдых в отеле три звезды в течение 11 дней.



Следом за Таиландом идут Шри-Ланка и Индонезия. В первом случае поездка обойдется в 150 тысяч на двоих, во втором – от 160 тысяч. На Бали лучше лететь через Китай, так получается дешевле. Также россиян ждут во Вьетнаме. Попасть в эту теплую страну можно через Казахстан или Узбекистан. Путевка на двоих будет стоить от 160 тысяч рублей.

