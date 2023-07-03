Россиянам назвали способ обезопасить себя на курорте

Россиянам назвали способ обезопасить себя на курорте
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Нужно заранее подумать, как не испортить себе отдых

Перед тем, как отправиться отдыхать на курорт, необходимо пройти медобследование и собрать аптечку. Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов рекомендует взять в практику ответственный подход к отдыху, который считается хорошим тоном не только среди медиков.

В аптечку стоит положить средства против аллергии и кишечной инфекции", – указал специалист, добавив, что туда же необходимо включить перекись водорода со стерильной ватой для обработки ран. 

Если не желаете сгореть на солнце, выходите из дома по утрам и вечерам. Самый лучший способ сгореть и превратиться в розовую креветку – загорать, когда солнце находится в зените. Если же планируете заняться спортом на отдыхе, заранее разомнитесь.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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