"Просто ужас": антисанитария в Анапе отпугнула россиянина от отдыха

"Просто ужас": антисанитария в Анапе отпугнула россиянина от отдыха
Фото: соцсети
Путешественник не выдержал и двух дней

Россиянин решил оценить сервис на отечественных курортах – выбор путешественника пал на популярную у граждан Анапу. Турист поселился в Сукко в 12 километрах от города, чтобы позагорать на Черном море.

Ужасы начали преследовать беднягу с самого начала. Турист рассказал в социальных сетях, что утром банально не мог дойти до морского берега из-за местных торговцев, облепивших всю пешеходную зону своими авто вдоль и поперек – как раз у рынка. Путешественник пришел в шок от "ужасной антисанитарии", царившей у торговой зоны.

Местный торговый люд, сообщил расстроенный экспериментатор, тоже оставляет желать лучшего: мало того, что устраивают скандалы, так еще и, с его слов, пытаются угрожать.

Отдых много времени у россиянина не занял: спустя сутки путешественник уехал из Анапы домой, полный разочарования. А ведь мужчина планировал здесь отдохнуть по меньшей мере семь дней.

Ранее мы рассказывали о транспортном коллапсе на Крымском мосту: Минтранс решил усилить досмотры на въезде со стороны Краснодарского края – как утверждают очевидцы, за счет низкоквалифицированного персонала. Ситуация привела к многокилометровому затору. Чтобы дождаться своей очереди на проверку и досмотр авто, люди были вынуждены ждать в салонах по несколько часов.

Источник: Глас • Требует проверки
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