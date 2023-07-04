Немцев поразило поведение отправляющихся в отпуск россиян

Немцев поразило поведение отправляющихся в отпуск россиян
Крым. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Люди не спешат изменять своим привычкам

Русские не боятся отправляться в путешествие по любимому черноморскому полуострову Крым, несмотря на напряженную общемировую обстановку. Такой парадокс удивляет западную прессу и потенциальных российских врагов и кажется им нелогичным. В чем же причина?

По данным немецкого телеканала N-TV, на подъезде к Керченскому мосту и сейчас стоит огромная пробка длиною в 13 км, как будто в обычный сезон. При этом все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Добровольцы и сотрудники местной администрации раздают людям в пробках воду и всячески помогают, сообщает RT.

Впрочем, такая картина наблюдается в Крыму в любой пик сезона. Полуостров является излюбленным местом отдыха россиян, и ничто не мешает им наслаждаться отпуском. Добраться до Крыма можно на поезде или машине. После начала спецоперации на Украине воздушное сообщение было прекращено.

Немецкие СМИ словно сами себе напомнили, что Крым был очень популярен у россиян еще во времена СССР. А санкции лишь добавили полуострову популярности, ведь для некоторых это путешествие стало едва ли не единственным вариантом. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
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