Россияне толпой ринулись в ставшую доступной тропическую страну

Отличные цены и любовь к русским сделали свое дело

Российские туристы с большим воодушевлением скупают билеты на прямые рейсы на Кубу. Несмотря на низкий сезон, Остров свободы пользуется огромной популярностью у наших путешественников. Туристы истосковались по кубинским достопримечательностям, кухне и напиткам.



Туроператоры напомнили, что лето считается низким сезоном на Кубе, однако в этом году число туристов превышает показатели предыдущих периодов. Первый прямой перелет воздушным перевозчиком "Россия" на популярный кубинский курорт Варадеро состоялся 1 июля. Борт был практически полностью загружен. Следующий самолет отправится на Кубу уже завтра, 6 июля.



Отмечается, что интерес российских туристов к этому направлению существенно возрос. Граждане нашей страны соскучились по экзотике и с большим удовольствием отправляются на жаркие курорты.



Кубинцы также очень рады снова видеть наших туристов у себя в гостях. Россиянам предлагают особые условия: туристам обеспечивают премиум-обслуживание. Также система "все включено" и хорошие цены на отдых привлекают путешественников.

