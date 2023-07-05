Россияне толпой ринулись в ставшую доступной тропическую страну

Россияне толпой ринулись в ставшую доступной тропическую страну
Фото: www.unsplash.com
Отличные цены и любовь к русским сделали свое дело

Российские туристы с большим воодушевлением скупают билеты на прямые рейсы на Кубу. Несмотря на низкий сезон, Остров свободы пользуется огромной популярностью у наших путешественников. Туристы истосковались по кубинским достопримечательностям, кухне и напиткам.

Туроператоры напомнили, что лето считается низким сезоном на Кубе, однако в этом году число туристов превышает показатели предыдущих периодов. Первый прямой перелет воздушным перевозчиком "Россия" на популярный кубинский курорт Варадеро состоялся 1 июля. Борт был практически полностью загружен. Следующий самолет отправится на Кубу уже завтра, 6 июля.

Отмечается, что интерес российских туристов к этому направлению существенно возрос. Граждане нашей страны соскучились по экзотике и с большим удовольствием отправляются на жаркие курорты.

Кубинцы также очень рады снова видеть наших туристов у себя в гостях. Россиянам предлагают особые условия: туристам обеспечивают премиум-обслуживание. Также система "все включено" и хорошие цены на отдых привлекают путешественников.

Источник: RTN ✓ Надежный источник
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