Турция бьет тревогу: россияне отказываются ехать из-за цен

Анкара опасается за будущее своего турсектора

Отдых в Турции для путешественников из России стал стал практически неподъемным. Буквально недавно средний чек на популярном направлении доходил до 200 тысяч рублей – с тех пор он подскочил до еще более невиданных значений, увеличившись до 300-400 тыс.

Впрочем, цены практически сравнялись как для туристов из Европы, так и для россиян. Иронично, что Турция, предлагающая традиционно более экономный вариант отдыха на курорте, опередила в ценах Мальдивы.

Средний чек подскочил минимум на 70% в сравнении с допандемийными значениями. Как следствие, заметно снизился турпоток из РФ, упав более чем на 30%.

Ekonomigazetesi бьет тревогу, отмечая, что Анкара навсегда рискует потерять российского туриста, отмечает телеканал "360".

"Стоимость номера должна расти в соответствии с ростом расходов. А в туристическом секторе имеются опасения, что высокая стоимость приведет к потере европейцев, которые в итоге будут выбирать конкурентов", – говорится в материале издания.

Журналисты также указывают, что резкое подорожание может заставить россиян пересмотреть основные зарубежные направления и сделать выбор в пользу Египта.

URA.ru сообщает, что на фоне высокого спроса в РЖД решили запустить на юг России поезда по сниженным ценам.