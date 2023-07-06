Турция бьет тревогу: россияне отказываются ехать из-за цен

Турция бьет тревогу: россияне отказываются ехать из-за цен
IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang/www.globallookpress.com
Анкара опасается за будущее своего турсектора

Отдых в Турции для путешественников из России стал стал практически неподъемным. Буквально недавно средний чек на популярном направлении доходил до 200 тысяч рублей – с тех пор он подскочил до еще более невиданных значений, увеличившись до 300-400 тыс.

Впрочем, цены практически сравнялись как для туристов из Европы, так и для россиян. Иронично, что Турция, предлагающая традиционно более экономный вариант отдыха на курорте, опередила в ценах Мальдивы.

Средний чек подскочил минимум на 70% в сравнении с допандемийными значениями. Как следствие, заметно снизился турпоток из РФ, упав более чем на 30%.

Ekonomigazetesi бьет тревогу, отмечая, что Анкара навсегда рискует потерять российского туриста, отмечает телеканал "360".

"Стоимость номера должна расти в соответствии с ростом расходов. А в туристическом секторе имеются опасения, что высокая стоимость приведет к потере европейцев, которые в итоге будут выбирать конкурентов", – говорится в материале издания.

Журналисты также указывают, что резкое подорожание может заставить россиян пересмотреть основные зарубежные направления и сделать выбор в пользу Египта.

URA.ru сообщает, что на фоне высокого спроса в РЖД решили запустить на юг России поезда по сниженным ценам.

Источник: Ekonomigazetesi ✓ Надежный источник
новости партнеров

У НАТО появился способ "глушить" российские спутники

Разработка появится у Космических сил США к концу 2024 года

В НАТО впервые заговорили о финале для Зеленского

Иных вариантов у Киева нет и не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей