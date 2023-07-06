Дешевле Турции и лучше: россиянам подсказали пять стран для отпуска

Цены на турецких курортах взлетели

Турция на протяжении многих десятилетий являлась одной из самых привлекательных для россиян курортных стран. Однако в последнее время цены на отдых там резко взлетели. Провести отпуск в этой стране обойдется в кругленькую сумму – пакеты на двоих по системе "все включено" стоят от 190 тысяч рублей. Эксперты проанализировали ситуацию и предложили российским путешественникам достойные альтернативы.





ОАЭ

Тайские острова

Шри-Ланка

Тунис



Мальдивы

Отдых в этом арабском государстве за неделю обойдется примерно в 150 тысяч рублей, что значительно дешевле, чем в Турции. При этом страна предлагает очень интересные места для посещения, достойный сервис и вкусную еду.Летом нечего делать на популярных тайских направлениях – Паттайе и Пхукете, так как там начинается сезон дождей. Однако отлично можно провести время на райских островах Самуи и Ко-чанг. Азиатские красоты точно не уступают турецким. Неделя обойдется в 180 тысяч рублей.Несмотря на низкий сезон, на востоке острова достаточно сухо. Там можно прекрасно провести время, нежась на белоснежных пляжах и купаясь в лазурной воде. Цена вопроса – от 130 тысяч рублей.Тунис также предлагает систему "все включено", белоснежные пляжи и вкусную еду. Это страна вполне может стать альтернативой Турции, если ситуация не изменится. Отдых на двоих сейчас стоит от 180 тысяч рублей.Это направление все же чуть дороже, чем Турция, однако не намного. В низкий летний сезон на райских островах можно отдохнуть за сумму от 200 тысяч рублей на двоих. Разумеется, сравнивать уровень излюбленного звездами курорта и Турции не приходится. Лучше немного доплатить и побывать на острове баунти.