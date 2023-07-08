Анапа трещит по швам: куда россиянам ехать в отпуск

Жуткие кадры из популярного курорта перепугали туристов

В последние дни в социальных сетях активно обсуждают жутковатые видеоролики, снятые в Анапе. Этот популярный у российских туристов курорт стал настоящей меккой для внутренних путешественников. Огромные толпы туристов чувствуют себя на относительно небольших пляжах как селедка в бочке. Эксперты по туризму предложили путешественникам хорошую альтернативу Анапе.



Так, отлично отдохнуть можно на курортах Северного Кавказа и Алтая. Эти российские регионы предлагают туристам многогранный отдых, замечательные виды, вкусную еду. А различные виды развлечений смогут удовлетворить потребности любого путешественника.

Например, многие россияне уже посетили дагестанские достопримечательности, Осетию и Минеральные Воды. Помимо богатой экскурсионной программы, туристам предлагают гастрономические туры, которые многим приходятся в прямом смысле этого слова по вкусу.

Также организаторы активно приглашают туристов на Алтай и Байкал. Уже в этом году эти направления пользуются огромной популярностью. Планировать отпуск в заповедные уголки нашей страны лучше заранее. Эксперты отмечают, что в горных отелях Алтая можно устроить себе отличный "ленивый отпуск": панорамные бассейны с лежаками точно понравятся тем, кто любит полежать у водички.